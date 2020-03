Caso haja necessidade, Cascavel abrirá centro de triagem de pacientes em estacionamento

Em uma reunião dos secretários municipais de Saúde da 10ª e 20ª Regionais, nesta sexta-feira (20), ficou estabelecido em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, que se for necessário será realizado um centro de triagem regional com barracas no estacionamento do Fórum ou na Rodoviária de Cascavel, com rateio das despesas entre os municípios e o Estado.

No entanto, essa medida só vai acontecer se houver a necessidade. Nesse momento, cada município tem dado conta dos atendimentos através das unidades de saúde e do isolamento domiciliar.

Na reunião, ainda foi confirmada a abertura de 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria na ala de queimados do HUOP de Cascavel e também de 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria no Hospital Micheletto de Assis.

Não houve alteração em relação à UPA Tancredo Neves. A unidade não é porta de atendimentos para caso do novo coronavírus (Covid-19).

Para casos suspeitos, a orientação é ligar para o Call Center (45) 3096-9090, que uma equipe médica irá até o paciente.