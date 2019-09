Cascavelenses pontuam no Brasileiro de Rali em SC

Suptitz e Ortolan tiveram problemas mecânicos no primeiro dia e abandonaram no segundo em Rio Negrinho -Crédito: Edson Castro/Divulgação

Um fim de semana para esquecer, porém nem tanto. Assim pode ser o resumo da disputa da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade (CBR) para a dupla cascavelense formada pelo piloto Sandro Suptitz e pelo navegador Eduardo Ortolan, da equipe Cascavel Rally Motorsport.

É que no primeiro dia da prova realizada em Rio Negrinho, em Santa Catarina, a dupla enfrentou problemas mecânicos no VW Gol, o que tirou a chance de brigar por algo melhor na prova, justamente na categoria RC4 (4×2), que vem tendo intensa disputa com várias duplas brigando pelas primeiras posições.

Já no domingo, uma saída de pista também forçou a dupla ao abandono.

Mas nem tudo é má notícia para a dupla. Na classificação do Campeonato, Suptitz e Ortolan somaram 22 pontos, apenas quatro a menos que o terceiro colocado.

Além disso, são 27 pontos da liderança. Porém, a etapa final, no tradicional Rali da Graciosa, em novembro, reserva ainda 38 pontos em disputa. Com isso, após a etapa de Rio Negrinho, a disputa pelas primeiras posições da categoria no CBR segue aberta.