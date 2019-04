Cascavel x Pato pela LNF tem data alterada

Cascavel – Depois de conhecer sua primeira derrota na temporada, na última sexta-feira, quando visitou o Corinthians pela 1ª rodada da Liga Nacional e foi abatido por 3 a 1, num jogo acirrado em São Paulo, o Cascavel Futsal soube, ontem, que terá de esperar um pouco mais para tentar a primeira vitória na competição.

O jogo pela 2ª rodada, que estava marcada para este sábado, foi transferido para a próxima semana, no dia 19, feriado de Sexta-Feira Santa. O duelo em questão será diante de outro adversário que figura dentre os favoritos ao título nacional: o atual campeão Pato Branco, às 21h30, na Neva.

A mudança ocorreu porque agora a partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV, assim como foi na estreia da equipe cascavelense na Liga, e causará um ajuste necessário no calendário de jogos do Cascavel, que só voltará à quadra na próxima terça-feira (16), para receber o Marreco pela 4ª rodada da Série Ouro, na Neva.

A alteração ainda causa outro impasse, pois o Tricolor tem seu compromisso pela 5ª rodada do Paranaense marcado para o dia 20, em Dois Vizinhos. Ou seja, um dia depois de receber o Pato pela Liga. Esse duelo deverá a data alterada. O time cascavelense, aliás, cogitou antecipar o confronto para este fim de semana, para não ficar tanto tempo sem jogar. Entretanto, o Dois Vizinhos jogará neste fim de semana pelo Estadual, em Matelândia.