Cascavel: Toque de recolher começa às 21h a partir de hoje

Apesar das medidas de flexibilização para abertura de alguns segmentos a partir desta terça-feira (7) e da extensão em uma hora do funcionamento dos mercados, o toque de recolher continua em vigor em Cascavel. A diferença é que começa uma hora mais tarde, às 21h, já a partir de hoje (6).

Implantado em 23 de março como uma das medidas de enfrentamento ao coronavírus, ele vigorava das 20h às 6h e, obedecendo ao Decreto Municipal 15.361, de 3 de abril de 2020, publicado no último sábado (4), o toque de recolher começa às 21h e segue até as 6h.

Essa medida foi adotada pelo governo municipal porque muitas pessoas estavam com dificuldade de chegar aos estabelecimentos fora do toque de recolher, uma vez que os mercados estavam funcionando até as 19h. Com a prorrogação do horário de vigência do toque de recolher, os mercados manterão o atendimento ao público até as 20h. O atendimento segue de segunda a sábado e fechado nos domingos.

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Cascavel tem 35 casos confirmados de covid-19 e, por isso, todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para proteger a população. A circulação de pessoas na cidade no horário definido vai ser permitida apenas em caso de extrema necessidade e com justificativas plausíveis, como a prestação de serviços essenciais.

O decreto estabelece ainda que aquele que desrespeitar a medida poderá responder criminalmente. A pessoa deverá assinar um termo circunstanciado por desobediência.

Conforme Secretaria de Política Sobre Drogas e Proteção à Comunidade, a fiscalização será realizada pela Guarda Municipal e pelas polícias estaduais, que farão rondas pela cidade.

Resultados Toque de Recolher de 23 de março a 5 de abril:

A Guarda Municipal registrou a abordagem/orientação de 1.042 pessoas

– 404 veículos abordados/orientados

– 92 estabelecimentos comerciais orientados

– 8 pessoas assinaram termo circunstanciado por descumprimento do decreto