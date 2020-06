Cascavel testa mais pacientes suspeitos com sintomas da Covid-19

Laboratório Central do Estado - LACEN - Recepção de amostras para teste do Coronavirus. Curitiba, 01/04/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Laboratório Central do Estado - LACEN - Recepção de amostras para teste do Coronavirus. Curitiba, 01/04/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Para evitar a subnotificação de casos, a Secretaria de Saúde de Cascavel diariamente realiza testes e exames em pacientes suspeitos de possuírem o novo coronavírus. A testagem acontece em setores da cadeia produtiva por meio de parcerias com empresas, aos pacientes que chegam até a uma das unidades de pronto atendimento (UPAs), laboratórios particulares.

O Laboratório Central de Cascavel foi o primeiro laboratório público municipal a realizar o credenciamento junto ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB) em 22 de maio de 2020, desde então já realizou um total de 688 exames, o que equivale a 3,6% dos exames realizados no Paraná.

Mais de 40 exames diariamente são liberados para o diagnóstico final do profissional médico junto ao paciente. Vale lembrar, que o laboratório exclusivamente recebe a demanda de pacientes internados nas UPAS e os pedidos realizados pelo Call Center médico.

A realização de testes de RT-PCR no município traz agilidade ao processo de diagnóstico. Além da possibilidade em aumentar as testagens em uma população que poderia não ter acesso ao teste de forma particular. Isso favorece o acompanhamento e isolamento de pacientes infectados, diminuindo o contágio.