Cascavel terá rodízio no abastecimento também neste domingo

A Sanepar informa que será feito o rodízio no abastecimento de água de Cascavel também neste domingo (24). As altas temperaturas e o consumo elevado aliados aos baixos níveis dos reservatórios têm sido fatores determinantes para aplicação do rodízio.

Para hoje será fechada a distribuição de água para as regiões dos bairros Riviera, Santa Maria, Oliveira, Centro (parte), Jardim Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros Catarinenses (parte), Acácia, Jardim Cláudia, América, Santa Luzia, Guanabara, Tolentino, São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jardim Cláudia II e Jardim Pio XII. Os registros são fechados às 12h30 e abertos a partir das 19h. O fornecimento de água deve voltar à normalidade até o fim da noite e de forma gradativa.

É imprescindível a colaboração de todos. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A equipe técnica da Sanepar vai continuar fazendo a análise e o controle diário do sistema para decidir sobre a manutenção ou suspensão do rodízio.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Previsão de fechamento para a segunda-feira (25):

Cascavel Velho, Novo Mundo, Dona Geni, Jd. Europa, Roberta, Jaraguá, Pq. Res. JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira (parte), Esmeralda (parte), Santo Onofre, Pq. São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Pq. dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.

