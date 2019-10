Cascavel terá nova USF, recurso para a obra foi repassado hoje pelo Estado

O Bairro Morumbi, em Cascavel, terá uma nova USF (Unidade de Saúde da Família), o processo licitatório para a obra já está em andamento e o restante do recurso para custear a construção, cerca de R$ 750 mil, foi repassado hoje pelo Governo do Estado. O Secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, afirma que o projeto para a construção já está pronto e agora o recurso está completo. “A obra já está em fase de licitação, uma parte do recurso já havia sido repassada e também há a contrapartida do município. Ainda não podemos garantir que a obra seja iniciada este ano, pois gora dependemos dos trâmites da licitação.

A Unidade do Morumbi passou por uma reforma recentemente. A revitalização foi entregue em março. “A região precisa de uma USF para três equipes por isso precisa de um novo prédio. Essa unidade reformada será usada para outro fim”, explica Thiago.

Outros recursos

Além do valor destinado a USF, foram repassados ainda R$300 mil, que serão destinados a compra de equipamentos para as UPAS, como desfibrilador, ventilados e carrinho de emergência. Outros 90.348,84, repassados por meio do Programa VigiaSUS, que irão para o setor de vigilância em saúde.