Cascavel tem R$ 157 milhões em obras

Reportagem: Josimar Bagatoli

Considerada a maior fomentadora de empregos e renda de todo o Município, a Prefeitura de Cascavel movimenta a economia por meio das obras públicas e serviços. O montante aplicado em contratos nos últimos dois anos chega a R$ 157 milhões – envolvendo principalmente as Secretarias de Obras, Educação, Agricultura, Esportes, Saúde e Meio Ambiente. “A cada R$ 1 temos o retorno de R$ 2: dinheiro que reflete em emprego, renda, impostos e qualidade de vida. O empresário que vence a licitação recebe à vista e mantém a economia ativa a partir do volume de obras que o próprio município executa”, explica o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek.

Do total de recursos aplicados, R$ 94 milhões estão comprometidos em 31 obras em execução; outros R$ 29,2 milhões para oito obras em contratação e seis já contratadas e prestes a iniciarem os serviços; mais R$ 23,7 milhões estão reservados para nove licitações já marcadas; e R$ 10,3 milhões foram pagos aos vencedores de licitações por serviços e obras já entregues.

Pelo que consta no levantamento da Secretaria de Planejamento e Gestão, mais da metade dos recursos fica em Cascavel: 54% das vencedoras das licitações são do próprio Município. A cidade-polo beneficia empresas da região: 87% das ganhadoras dos certames são paranaenses e apenas 13% de outros estados. “Tivemos um salto positivo de 2017 para cá em relação à participação de empresas cascavelenses, pois quando assumimos apenas 23% das vencedoras eram cascavelenses. Nossa meta é ampliar cada vez mais a participação dos empresários locais”, ressalta Zorek.

Essa participação tem uma explicação: o Escritório de Compras implantado na Associação Comercial e Industrial, onde as licitações são transmitidas ao vivo. Ela fez com que os empresários tivessem acesso às compras da prefeitura e acabassem com a desconfiança de direcionamentos. “Havia uma dificuldade pois muitos empresários não participavam por acreditar que havia combinações. Temos hoje total transparência – um servidor fica na Acic dando todas as orientações de como participar, conversando com os fornecedores”.

Zorek ressalta que o Município atua agora no fortalecimento dessa atuação. Por meio do Escritório de Compras haverá treinamentos aos licitantes, com a participação do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas). “Assim, há um incentivo para que eles participem das disputas, sobretudo empresas locais que refletem na nossa economia. Queremos tornar as compras cada vez mais econômicas e eficientes. Os valores usados como referência nas novas licitações são os mesmos pagos anteriormente, reduzindo nossos gastos e tornando as compras mais vantajosas”.

