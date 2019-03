Cascavel será palco da Mostra Paranaense de Dança

Cascavel recebe pela primeira vez em 2019 a Mostra Paranaense de Dança. Com 12 anos de existência, a Mostra Paranaense de Dança já ultrapassou fronteiras regionais e até nacionais com inscrições vindas de São Paulo e Santa Catarina e a participação de bailarinos internacionais em seus espetáculos de abertura. Este ano Cascavel receberá os profissionais da ABABTG (Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra) entre os dias 1 e 2 de junho.

Maringá é outra novidade das seletivas 2019. Há mais de 10 anos a Mostra não passava pela cidade, que fez parte da segunda edição do evento. As demais localidades pelas quais a Mostra passará com seletivas e oficinas de aprimoramento técnico e artístico em modalidades diversas são: Curitiba, Ponta Grossa e Campo Mourão.

A Mostra promove oficinas e espetáculos pelo Estado e recebe inscrições de artistas que queiram apresentar seus trabalhos e ambicionam a oportunidade de dançar em um dos palcos mais aclamados do país: o Teatro Guaíra. Este ano, o projeto acontece entre os dias 2 de maio e 23 de junho, o regulamento e o calendário já podem ser consultados no site oficial.

Interessados em participar devem consultar o calendário e o regulamento no site oficial (mostraprdedanca.com.br). As inscrições para as seletivas começam no dia 6 de abril e vão até o dia 17 de maio, mas cada cidade possui um período único. Para as oficinas, as inscrições começam no dia 29 de abril e também podem ser feitas pelo site, onde serão divulgadas as informações sobre datas e modalidades.

A grande abertura da Mostra acontece no Guairinha e ficou para o dia 1º de maio com a apresentação de solistas premiados no Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Sttutgart, evento que acontece anualmente na Alemanha. O espetáculo contará com bailarinos da Lituânia, Burkina Faso, Itália e França. E a tradicional e tão aguardada Mostra Final ainda acontece, como de costume, no palco do Guairão, entre os dias 21 e 23 de junho.

A Mostra já passou por 12 cidades diferentes em suas 11 edições em um sucesso crescente. De 2015 para cá, houve um aumento de 48% no número de participantes: o evento contou com 1.540 inscritos em 2015 passando para 2.276 em 2018. Também houve um aumento de 55% no número de cidades participantes: em 2015, artistas de 40 cidades diferentes marcaram presença no festival. Em 2018, este número subiu para 62.

Em 2019, a Mostra dá continuidade aos seus objetivos de promover apresentações artísticas de companhias profissionais convidadas, revelar o talento de artistas e grupos amadores, promover a interação entre profissionais e estudantes da dança, ofertar iniciativas de formação e trazer para o Brasil artistas internacionais para apresentações inéditas.

Cronograma da edição 2019 da Mostra Paranaense de Dança da ABABTG

Período de inscrições de escolas, academias, grupos e artistas, via site:

mostraprdedanca.com.br

Curitiba: de 6 a 12 de abril

Ponta Grossa: 20 a 26 de abril

Campo Mourão: 27 de abril a 3 de maio

Cascavel: 4 a 10 de maio

Maringá: 11 a 17 de maio

Período de seletivas nas cidades do Paraná :

Curitiba: de 2 a 5 de maio

No Guairinha | Quinta a sábado, às 20h. Domingo, às 18h

Ponta Grossa: 18 e 19 de maio

CineTeatro Ópera | Sábado, às 20h. Domingo, às 18h

Campo Mourão: 25 e 26 de maio

Teatro Municipal | Sábado, às 20h. Domingo, às 18h

Cascavel: 1 e 2 de junho

Teatro Municipal Sefrin Filho | Sábado, às 20h. Domingo, às 18h

Maringá: 8 e 9 de junho

Teatro Calil Haddad | Sábado, às 20h. Domingo, às 18h

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Abertura com os solistas internacionais :

Dia 1º de maio, às 20h, no Guairinha

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Mostra Final com os grupos selecionados e profissionais convidados :

Entre os dias 21 e 23 de junho, no Guairão

Sexta e sábado, às 20h. Domingo, às 18h

Ingressos a R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Inscrições para oficinas de aprimoramento técnico e artístico, via site:

mostraprdedanca.com.br