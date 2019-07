Cascavel sedia dia de cooperar

Em Cascavel, seis cooperativas (Unimed, Uniprime, Sicoob, Sicredi, Cresol e Cotriguaçu) se uniram para a edição 2019 do Dia de Cooperar e definiram as atrações que serão oferecidas gratuitamente no Dia C, marcado para este sábado, (6), das 10h às 16h, em frente à Catedral. Nessa data também é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo.

Confira a programação

10h – Abertura

10h30 – Apresentação do Coral Rouxinol da Unimed Cascavel

11h – Apresentação de grupo folclórico da Apae de Cascavel

13h – Apresentação da dupla Bruno e Zeca

14h – Apresentação do grupo italiano Ladri di Cuori

15h15 – Alongamento em grupo

15h30 – Encerramento, com entrega de alimentos para o Provopar e sorteios

Pedal solidário

Horário: 14h

Locais de saída: Prefeitura (3 km) e Praça Itália (4 km)

Trajeto pela Avenida Brasil até a Catedral Nossa Senhora Aparecida

Os inscritos concorrerão a uma bicicleta

Inscrição: 1 quilo de alimento a ser entregue nos locais de saída (os donativos serão repassados ao Provopar)

Outras atividades

Espaço Kids (cama elástica e brinquedos infláveis)

Massagem relaxante

Cooperativa mirim (jogos)

Palestra sobre educação financeira

Orientação para menores aprendizes

Orientações sobre ações sustentáveis

Exposição de robótica

Chimarrão cooperativo

Oficina de receitas para a saúde

Orientação de saúde personalizada e atividade física

Oficina de pintura

Projeto “Cuide-se mais: corpo e mente”

Distribuição de livros e frutas

Distribuição de pipoca e algodão-doce

Teste de glicemia

Teste de colesterol

Orientação e aferição de pressão arterial

Ponto de coleta

Pilhas, baterias (celular e controles), lacres, cartões PVC e tampinhas plásticas.

Cooperativismo

A finalidade do cooperativismo é reunir pessoas para cuidar umas das outras. Com a consciência de que atitudes simples movem o mundo, grupos do Brasil inteiro estão cada vez mais engajados com o movimento Dia de Cooperar, também chamado de Dia C. Trata-se de um compromisso na busca por um mundo mais justo e igual, por meio de iniciativas voluntárias que promovam a responsabilidade social e levem desenvolvimento às comunidades. SomosCoop – A Unimed Cascavel integra o movimento SomosCoop, que levanta a bandeira do cooperativismo no Brasil. Seu principal objetivo é conectar e pessoas em torno de uma única causa para tornar o cooperativismo conhecido e reconhecido na sociedade.