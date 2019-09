Cascavel Rosa lança camiseta da campanha

Reportagem: Milena Lemes

Outubro é o mês dedicado a ações de prevenção contra o câncer de mama. Em Cascavel, desde 2012 encontrar pessoas com a camiseta pink exclusiva da campanha virou hábito.

Este ano, a camiseta foi lançada com novidade: rosa neon. A intenção da Associação Cascavel Rosa é “renovar” o guarda-roupa de quem já tem a camiseta, atualizando dentro da tendência do momento.

A camiseta pode ser comprada por R$ 28 a unidade nas revendas autorizadas.

E as empresas que tiverem interesse em comprar acima de 30 unidades pagam R$ 25 cada uma.

O dinheiro arrecadado com a venda das camisetas tem destinação certa: divulgação da campanha. “O objetivo do Cascavel Rosa é falar sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer. Então a gente utiliza o dinheiro para manter o aluguel da sede, o material de divulgação, como folderes, outdoor, lixeiras para carros…”, explica a presidente da associação, Gerti Berto.

As novas camisetas já estão disponíveis para compra. “A fábrica compra o tecido de fora e leva de 15 a 20 dias para entregar o pedido, então a gente pede que as pessoas se adiantem e façam a encomenda assim que possível”, sugere a segunda tesoureira da associação, Vera Berto.

O ponto fixo de venda fica na loja Franca Calçados.

Palestras

Para consolidar o objetivo de divulgar a prevenção ao câncer de mama, a Associação Cascavel Rosa oferece palestras para empresas interessadas em levar essas informações aos funcionários. “Nós temos parcerias com médicos oncologistas que vão até as empresas para levar a mensagem de prevenção”.

As palestras podem ser agendadas pelo e-mail cascavelrosa@hotmail.com e ainda pelo telefone (45) 99971-7577.

Tradição

No dia 4 de outubro será a abertura oficial do Outubro Rosa no Teatro Municipal Sefrin Filho, com apresentação do Recital Rosa e participação do coral infantil Cemic e do coral Globoaves, às 20h.

No dia 26 de outubro haverá a já tradicional caminhada no Lago Municipal às 15h.

Sinais

De acordo com a presidente da Associação Cascavel Rosa, Gerti Berto, é importante ficar atento aos sinais que o corpo dá para prevenir que não evoluam para o câncer. “Por exemplo, na mama temos que observar as mudanças no formato, se ela está vermelha, se ficou maior, se tem algum nódulo, qual é a textura”.

Ela ressalta inda a importância do exame médico: “Em casos de câncer de mama na família, é importante fazer o exame de mamografia a partir dos 35 anos, e, nos outros casos, o ideal é fazer anualmente após os 40 anos”.