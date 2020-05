Cascavel confirma sétima morte por Covid-19

Cascavel confirmou neste domingo (24) a sétima morte pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem, 69 anos, que estava internado em hospital privado em Cascavel. Ele apresentou sintoma no dia 15 de maio e foi internado no dia 17, a coleta do exame ocorreu no mesmo dia e foi enviado ao Lacen (Laboratório Central do Estado). O resultado positivo para SARS-CoV-2 saiu em 20/05.

O paciente apresentava condições de risco e comorbidades como doença cardiovascular, obesidade, hipertensão e diabetes descompensada e veio a óbito neste domingo (24).

Até o último sábado (23) o município já havia confirmado 250 casos de Covid-19.