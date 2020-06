Cascavel registra 103 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Cascavel registrou mais 103 casos positivos da covid-19 nas últimas 24 horas aponta o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde neste sábado (13).

Dos casos positivos, 408 pacientes estão com o vírus ativo no organismo. Desses, 18 estão internados em UTI ( Unidade de Terapia Intensiva), 17 em enfermaria e 373 estão em isolamento domiciliar. 770 estão recuperados e foram registradas 14 mortes.

A Secretaria de Saúde participou da realização de testes rápidos para caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e motoristas do transporte rodoviário, em parceria com a CNT, SEST SENAT e ITL.

Entre 8 e 12 de junho foram realizados 581 testes rápidos para covid-19.

– 565 testes negativos;

– 2 testes positivos igM (a pessoa está com o vírus ativo);

– 14 testes positivos igG (a pessoa possui anticorpos, já teve a contaminação no passado);

Confira o boletim completo: