Cascavel recebe a Caravana da Coca-Cola neste domingo

Cascavel recebe a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola neste domingo (15) entre às 18h e 21h30.

A caravana trará o Papai Noel nos veículos iluminados da Coca-Cola e deve percorrer 13 bairros do município.

Os caminhões iluminados devem seguuir na sequência de bairros: Região do Lago 3, Maria Luíza, Ciro Nardi, Centro, Alto Alegre, Santo Onofre, Santa Cruz, Recanto Tropical, Coqueiral, Claudete, Independência, Região do Lago 1 e Região do Lago 2.

Veja o mapa abaixo:

Caso não tenha conseguido visualizar clique aqui e veja o mapa completo.