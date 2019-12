Cascavel precisa cadastrar mais da metade da população

Reportagem: Milena Lemes

Na última semana, o Ministério da Saúde registrou em publicação no Diário Oficial da União a liberação de R$ 401 milhões para os municípios cadastrarem mais pessoas no SUS (Sistema Único de Saúde). Os recursos serão distribuídos aos municípios que possuem ESF (Estratégia Saúde da Família) e Cascavel será contemplada no total com R$ 437.460,73. Separadamente, cada ESF receberá R$ 8.927,77.

O programa do Governo Federal Previne Brasil visa chegar a 140 milhões de brasileiros cadastrados no SUS. Atualmente, em todo o País, 90 milhões de pessoas estão cadastradas no sistema, ou seja, 50 milhões de pessoas não são acompanhadas pelos serviços de saúde da Atenção Primária, que cuida de problemas como diabetes e hipertensão, por meio de consultas médicas, exames e vacinação.

Os municípios deverão usar o dinheiro para incentivar a população a se cadastrar no SUS. Em Cascavel, existem 165 mil pessoas cadastradas no SUS, ou seja, praticamente metade dos 328.454 habitantes. A Secretaria de Saúde ainda estuda como o valor será utilizado.

De acordo com o Ministério da Saúde, o dinheiro será disponibilizado até o dia 11 de janeiro e o Previne Brasil passará a valer em 2020.

Como se cadastrar

Para se cadastrar no SUS basta ir até uma unidade de saúde e solicitar o cadastro. É preciso ter em mãos o cartão SUS ou o CPF. O cadastro também pode ser feito em visitas domiciliares realizadas pelos profissionais da saúde.