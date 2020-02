Cascavel no “Oscar” da automação

Isso já é realidade de residências e prédios em vários locais do mundo. Graças à automação, a utilização da tecnologia tem facilitado o dia a dia das pessoas.

A automação visa simplificar, organizar, substituir métodos de baixa eficiência, melhorar a utilização do tempo, conferir maior produtividade e o principal, reduzir gastos.

Em Cascavel, a Arqtech Automação atua nesse ramo há cinco anos. A empresa constituída apenas por mulheres atende residências, prédios e corporações de todo o Brasil. “A atuação da Arqtech Automação tem como finalidade utilizar as ferramentas que a tecnologia proporciona e integrar seu projeto com diversas funcionalidades para conforto e bem-estar”, explica a diretora comercial, Thais Giordani.

E agora, a empresa está prestes a ser conhecida no mundo todo.

A cada dois anos, em Frankfurt, na Alemanha, ocorre a Light Building, a maior feira de iluminação e automação do mundo, que premia projetos inovadores. E a empresa Arqtech Automação está classificada entre os cinco finalistas da categoria global de eficiência energética, a única empresa da América Latina entre os finalistas.

“Nós estávamos concorrendo com mais de dez projetos [do Paraná]. Porém, estamos entre os finalistas da categoria global, que é o mais alto escalão… nunca uma empresa brasileira esteve entre esses finalistas. Somos as únicas mulheres finalistas e a única empresa da América concorrendo”, acrescenta a diretora.

O projeto é o da sede administrativa da Sanepar em Curitiba. Considerado um prédio inteligente, o sistema possui diversos equipamentos automatizados e possui grandes chances de ser o vencedor. “O prêmio do KNX é como se fosse o Oscar da automoção. Muito criterioso e todos que sabem que, se você foi nominado, é porque teu projeto está incrível. Se a empresa ganha, fica nessa categoria por dois anos como a número um do mundo. Por isso toda essa expectativa”.

“Pelas características do que a gente empregou nesse prédio, de tecnologia e eficiência, redução de custo de operação desse empreendimento com automoção é que nos levou a estar entre os cinco nominados. A gente ficou muito feliz, nas primeiras duas horas só chorávamos, porque tem empresa que tem 15, 20 até 30 anos e nunca foi nem nominado”, acrescentou Thais.

Aplicações utilizadas no prédio da Sanepar

– Controle de iluminação

– Bombas e motores e água de reuso

– Medições e consumo de água

– Medições e consumo de energia

– Sensores: CO2, movimento e luz, eficiência e controle de: 1600 reatores de iluminação, HVAC

– Painel fotovoltaico

– Sensores de luz para escurecimento contínuo do escritório, pulsos para controle local e 50 cenários de construção personalizados,

– 147 sensores de presença alocados no plano e próximo de serviços, circulação e banheiros

– Sensores de CO2 para controle da qualidade do ar e da renovação do ar,

– Alocou sensores crepusculares de luminosidade externa nas fachadas

– Estação meteorológica instalada

Automação em hospital

No início de fevereiro, a Arqtech entregou ao Hospital Beneficente Moacir Michelleto, em Assis Chateaubriand, um quarto automatizado com comando de voz. É o primeiro hospital público do Brasil a ter esse sistema. Os equipamentos foram doados e ajudarão pacientes que não podem se levantar e não têm acompanhantes, por exemplo.

“Imagina a diferença que você faz na vida da pessoa. Ela fez uma cirurgia, está sem acompanhante, não consegue se mover. Ele pode pedir para o Google fazer tudo, ligar luz, desligar, liga o ar-condicionado, aciona a emergência… Enfim, a pessoa pode fazer diversas atividades, isso ajuda a passar o tempo e até mesmo na recuperação”, contou Thais Giordani.

O que é o protocolo KNX

A Arqtech faz parte da aliança mundial KNX que é uma norma mundial para todas as aplicações de controle de residências e edifícios, abrangendo desde a iluminação e o controle de persianas até diversos sistemas de segurança, aquecimento, ventilação, ar condicionado, vigilância, alarme, controlo de água, gestão energética, medição inteligente, bem como eletrodomésticos, áudio/vídeo e muito mais.

A KNX é a norma mundial para controlo de residências e edifícios com um design único independente de fabricante e uma ferramenta de comissionamento (ETS), com um conjunto completo de meios de comunicação suportados (TP, PL, RF e IP) e também com um conjunto completo de modos de configuração suportados (modo fácil e sistema). A KNX está aprovada como norma Europeia (CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1) e Internacional (ISO/IEC 14543-3). O protocolo existe há 30 anos no mundo todo e é 100% seguro.