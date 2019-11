Cascavel não terá rodízio no abastecimento nesta quinta-feira

A Sanepar informa que não vai aplicar o rodízio em Cascavel nesta quinta-feira (07). O volume de água reservada ficou abaixo dos 25 milhões de litros, porém com a temperatura mais amena o consumo está se mantendo na casa dos 65 milhões de litros de água que deve garantir o abastecimento de forma regular para hoje. O alerta, no entanto continua e as equipes vão continuar monitorando e fazendo a análise diária do sistema.

A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A equipe técnica da Sanepar vai continuar fazendo a análise e o controle diário do sistema para decidir sobre a manutenção ou suspensão do rodízio.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Previsão de fechamento para a sexta-feira (08):

Vila Kennedy, Parque Morumbi, Estrela do Mar, Colmeia, Santana, Los Álamos, Recanto Azul, Soares, Morada do Sol, Belo Horizonte, Indianara, Esteves, Colonial (parte), Parque São João, João Merlin, Campo Belo, Sarah Elisa, Belmonte, Alvorada, Periolo, Vila São José, Vila Davi, Vila Colaço, De Napoli, Cavan, Maria Luiza, Comercial, Juracy, Itamaraty, Parque São Paulo, Maria Tereza, Maria de Fátima, Champagnat, Flamingo, Belluno, 14 de Novembro, Marisa, Montreal, Quebec, Simon Pedro, Dona Helena, Guarujá, Aeroporto I, II e III, Walpides Ross, Sol Nascente, Cruzeiro do Sul e Esplanada.