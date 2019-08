Cascavel já está pronta para receber megaevento do COB

Cascavel – Quinta maior cidade do Paraná em população, com cerca de 328,5 mil habitantes, Cascavel está pronta para receber aproximadamente mais duas mil pessoas a mais a partir da próxima semana, para a fase regional amarela dos Jogos Escolares da Juventude, megaevento organizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).

A etapa será marcada por algumas novidades, que serão utilizadas pela primeira vez na competição, que este ano aperfeiçoou a logística esportiva e ampliou o Programa Transforma, que leva a temática olímpica ao ambiente escolar.

“Os atletas terão suas próprias credenciais, em vez de usarem seus documentos, facilitando sua identificação. Outra novidade, essa já testada na edição nacional de 2018, será a adoção de placares eletrônicos. Tínhamos 16 placares manuais, que precisávamos carregar aos locais de competição, e isso exigia custos de transporte. Com a criação desse sistema interno, utilizaremos softwares e televisores nos ginásios, modernizando o evento”, explica o coordenador-geral dos Jogos Escolares, André Mattos, que esteve diversas vezes em Cascavel nos últimos meses.

A Capital do Oeste paranaense será a primeira cidade a entregar diplomas aos professores que passaram por capacitação online dos cursos VOV (Valores Olímpicos para a Vida) e Cievo (Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos), que fazem parte do Transforma, o programa de valores olímpicos do COB.