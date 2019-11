Cascavel inicia ação para impedir a captação de água de fontes

Cascavel – Equipes da Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel iniciaram nessa quarta-feira (6) o trabalho de restrição à captação da água para consumo humano nas 17 fontes espalhadas pela cidade. A ação teve início no Parque Tarqüínio e hoje (7) será feita a restrição de acesso à água na fonte do Bairro Pacaembu. Os trabalhos devem durar duas semanas.

A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Gestor de Recursos Hídricos realizada no dia 29 de outubro. “A decisão foi tomada por uma questão de saúde pública, de forma preventiva para evitar problemas à população que tem o hábito de consumir a água dessas fontes. A decisão também encontra respaldo em recomendação do Ministério da Saúde após o surto de diarreia registrado em Cascavel no início deste ano”, disse o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, José Luis Ferreira.

“Essa água está imprópria para o consumo humano, mas é essencial para o meio ambiente e o que estamos fazendo é alertar a população sobre os riscos de se consumir essa água e não lacrando esses espaços. Para alertar a população dos riscos estamos reinstalando placas com a informação em todas as fontes espalhadas pela cidade”, explicou o diretor da Secretaria de Meio Ambiente.

A alteração nos painéis das fontes dificultando a captação da água deverá obedecer à característica de cada construção sem impedir que a água jorre nas praças.