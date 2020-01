Cascavel Futsal iniciará temporada na terça-feira

Com sete remanescentes e 11 novidades em relação a 2019, o Cascavel Futsal versão 2020 se apresentará para os trabalhos na temporada deste ano na terça-feira (28), em evento marcado para as 9h30 na Prefeitura.

O técnico Cassiano Klein e o preparador físico Raphael Martins, também remanescentes – assim como Gilmarzinho, Paulo Rocha e Mangaba -, já estão na cidade. Além deles, seguem no time, no grupo de atletas, o goleiro Thiago, os alas Claudinho, Pedala e Humberto, o fixo Carlão e os pivôs Jorginho e Roni.

Já as novidades ficam por conta dos goleiros André Deko (Marechal) e Henrique (São João do Ivaí), do fixo Biel (Marechal) e dos alas Alexandre Pintinho (Marreco), Zequinha (Marreco), Eduardo Jabá (Marechal), Alef (Jaguaribe-CE), Gustavinho (São José-SP), Gabriel Gurgel (Carlos Barbosa-RS), Mariano (Sercca-RS) e David (Siqueira Campos).

O primeiro compromisso do Cascavel Futsal em 2020 será na 3ª Copa Três Coroas, na cidade que dá nome ao torneio, no Rio Grande do Sul. A competição será de 13 a 16 de fevereiro com as presenças também de Foz Cataratas, Pato Futsal, Criciúma, e Minas, além do anfitrião Três Coroas.