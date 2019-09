Cascavel Futsal curte a semana sem jogos

Cascavel – Vindo de um empate por 0 a 0 na Série Ouro do Campeonato Paranaense, sábado (31), em casa, com o Foz Cataratas, o Cascavel Futsal curte uma atípica semana de folga. Pelo menos no calendário de jogos.

É que o próximo compromisso da Serpente será apenas terça-feira (10), em outra pedreira pelo Estadual: o líder Pato, fora de casa. Será o terceiro adversário seguido dentre os gigantes do salonismo do Paraná. Antes do Cataratas, atual campeão da Série Ouro, o time cascavelense fez clássico com o Marechal e ficou no empate por 3 a 3, também em casa.

Pela sequência de jogos que seus comandados vinham enfrentando, a semana de folga de partidas é vista com bons olhos pelo técnico Cassiano Klein.

“Isso é sensacional, o esporte necessita disso, de ter tempo para planejar e ajustar algumas coisas. Esse ano foi bem corrido, com geralmente duas partidas por semana. E agora temos uma semana livre. Vamos aproveitar, primeiramente, para repousar, descansar um pouco, para daí retornar a todo vapor. [Vai ser importante] para conseguir ajustar [o time] para a reta final das duas competições”, diz o treinador, que acompanhará “de camarote” à última rodada da Liga Nacional, marcada para amanhã e que definirá os confrontos das oitavas de final. O time cascavelense, líder da classificação e já garantido na próxima fase, folgará na rodada.