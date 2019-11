Cascavel e Maringá comemoram título da Chave Ouro no Paranaense de Handebol Juvenil

As equipes femininas da Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar e Santa Maria/ACH/Cascavel reeditaram a final de 2018, mostrando dentro de quadra um jogo de alto nível. Com o time completo, as cascavelenses iniciaram a partida abrindo cinco gols, as anfitriãs reagiram e encostaram no placar, mas o time do Oeste conseguiu manter a vantagem e encerrar a primeira etapa em 08 a 06.

Na volta do intervalo, as pratas da casa buscaram igualar o placar, apostando em saídas

rápidas e em uma defesa alta e mais aberta, contudo, o elenco aurinegro se mantinha superior e tirou das maringaenses a oportunidade de comemorar um título em seus domínios, vencendo o segundo tempo em 11 a 08. Placar final 19 a 14.

A conquista de Cascavel se soma aos títulos da temporada 2019 da Paraná Handebol Cup, dos Jogos da Juventude e da Copa Ubiratã, além da prata do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete e dos Jogos Escolares. “Estamos entre as melhores equipes do Paraná e do Brasil há muito tempo, trabalhamos pra isso, mesmo quando perdemos, somos vice ou no máximo 3º lugar em todas as competições que participamos, pra nós esses resultados são muito representativos”, frisou o técnico Marcos Galhardo.

Sem perder uma partida, o selecionado da serpente encerrou o Paranaense com 100% de aproveitamento. “Essa equipe que disputou o Paranaense não perdeu nenhuma partida esse ano, é a base titular dessa categoria. As meninas estão de parabéns, foi um ano muito árduo de trabalho, tiramos um pouco o pé depois dos Jogos da Juventude, o que justifica muitos dos erros que cometeram na final, os quais não tivemos em outras competições, contudo, fizeram um bom jogo e conseguimos encerrar o ano com o título estadual”, enfatizou Galhardo.

Hexacampeão estadual

Pela sexta vez a equipe masculina da Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar fica com o lugar máximo no pódio do campeonato estadual e pelo segundo ano supera na final o elenco da MRV/Unicesumar/Unimed/Londrina. Jogando de igual pra igual, as duas seleções fecharam o primeiro tempo empatadas em 15 a 15. Na etapa seguinte, o equilíbrio imperou

até os primeiros 20 minutos, quando os anfitriões conseguiram abrir vantagem e administrar o placar até o apito final, 12 a 09.

Melhores do ano

Com o término da Chave Ouro foram conhecidos os atletas e técnicos que receberão o troféu do Prêmio Melhores do Handebol Paranaense, evento promovido pela Liga de Handebol

do Paraná para reconhecer aqueles que se destacaram por sua atuação.

Pela categoria sub-18 da principal divisão do Estado serão premiados os técnicos campeões Marcos Galhardo e Marlon Araújo, enquanto Kauhana Kowalek, da AHSI/Saudade do

Iguaçu, e Matheus de Paula, de Cascavel, irão receber o troféu de atleta destaque, e a sarandiense Luana Silva junto com o cascavelense Alison Schuck de artilheiros da competição.

Confira abaixo a classificação final da Chave Ouro:

Feminino

1º Santa Maria/ACH/Cascavel

2º Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

3º Sejuv/Sarandi Handebol

4º Santo Antônio do Sudoeste/Handebol

5º AHSI/Saudade do Iguaçu/Handebol

6º AFHJA/Jardim Alegre

7º Prefeitura de Toledo/ATH/APEF

Masculino

1º Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar

2º MRV/Unicesumar/Unimed/Londrina

3º Handebol Jussara

4º ACH/Associação Cascavelense de Handebol

5º Prefeitura de Arapongas/Semel

6º Alto Paraná/Handebol/DDC

7º Colégio ATO/Campo Mourão

8º Astorga/Academia Corpo e Saúde/Handebol

COM/LHPR