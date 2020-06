O município de Cascavel confirmou na noite deste domingo (14) a 16ª morte por coronavírus. Trata-se de um homem de 54 anos, que apresentou sintomas no último dia (04). Foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital privado no dia 06 apresentando febre, tosse e dispneia.

A coleta para exame RT-PCR ocorreu no dia 06 por laboratório particular com resultado positivo.

O paciente veio a óbito neste domingo (14) e tinha histórico de doença neurológica há 11 anos.