Cascavel confirma mais 122 casos e duas mortes por covid-19 nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou nesta sexta-feira (19), mais 122 casos e duas mortes por covid-19 no município. Total de infectados é de 1.739 com 576 pacientes com o vírus ativo no organismo.

De acordo com o boletim, dos casos ativos, 20 pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 16 em enfermaria e 540 em isolamento domiciliar.

Duas mortes foram registradas nas últimas 24 horas elevando para 29 o número de óbitos registrados em Cascavel.

As mortes registradas são de um homem e uma mulher, veja:

Paciente do sexo masculino, 83 anos, comorbidade associada de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, óbito em 19/06 em Hospital Filantrópico;

Paciente do sexo feminino, 73 anos, comorbidade associada de Diabetes Mellitus e Obesidade, óbito em 19/06 em Hospital Público;

Clique aqui e leia o boletim completo.