Cascavel confirma 12º óbito de paciente com covid-19

Uma mulher de 71 anos é a 12a vítima fatal do novo coronavírus em Cascavel.

Os sintomas se manifestaram no duda 31 de maio. O exame foi coletado na UPA em Cascavel no dia 7 de junho e transferida para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu no dia seguinte. Ela faleceu ontem (10), com resultado positivo para SARS-CoV-2 pelo Laboratório Municipal de Foz, aguardando o resultado do Lacen.

A paciente apresentava como comorbidades: Hipertensão, Diabetes, Doença Arterial Periférica e ex-tabagista há 10 anos.

Mil casos

No boletim atualizado nesta quinta, Cascavel chegou a 1.030 casos de covid-19.