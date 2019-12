Cascavel colhe os frutos do Brasileiro

Cascavel já está colhendo os frutos do Brasileiro de Kart, realizado em julho no Kartódromo Delci Damian. Cresceu o interesse pela modalidade e isso ficou comprovado no último domingo, quando o Kart Clube de Cascavel realizou o Encontro de Pilotos, encerrando a temporada de 2019. Em todas as categorias tinha um novato e o mais importante é que alguns são de cidades vizinhas, como Toledo, Cafelândia e Guaíra. Mas o legado é mais positivo na medida que as categorias Mirim e Cadete atraiu muito pilotos, com Cascavel preparando uma nova leva de talentos.

Os vencedores das provas do Encontro de Pilotos foram Bernardo Cavalcante (Toledo) na categoria Mirim; Gustavo Verona (Guaíra), na Cadete; Moacir Petri (Cascavel), na F-4 Força Livre; Odair da Silva (Cascavel), na 125 Sênior; Osvaldo Drugovich Júnior (Maringá), na 125 Sprinter; e Fernando Schroeder (Cascavel), na categoria F-4 Original.

Resultados do Encontro de Pilotos de Cascavel

Categoria Mirim

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Bernardo Cavalcante Toledo 24

2º) Lucas Bertoletti Cascavel 24

3º) Bernardo Motter Cascavel 21

4º) Mateus Avis Cascavel 16

5º) Caetano Cavalcante Toledo 16

6º) Rafael Silva Cascavel 12

Categoria Cadete

1º) Gustavo Verona Guaíra 27

2º) Rafael Dietrich Cascavel 22

3º) Murilo Sousa Cascavel 20

4º) Benjamin de Brito Cascavel 17

5º) João Kavassaki Ubiratã 15

6º) Luís Felipe Manchine Cascavel 0

Categoria F-4 Força Livre

1º) Moacir Petri Cascavel 27

2º) Willian Zawoski Cascavel 21

3º) Edwardo Tanabe Cascavel 19

4º) Sandro Frare Cascavel 18

5º) Thiago Klein Cascavel 14

6º) Thiago Demarco Ubiratã 13

7º) Daniel Verona Guaíra 6

8º) Willian Prigol Loanda 5

9º) Denis de Oliveira Cafelândia 3

Categoria 125 Sênior

1º) Odair da Silva Cascavel 27

2º) Dirceu Pacheco Cascavel 22

3º) Juliano Pertile Penha 18

4º) Júlio A. C. Melo Mundo Novo 15

5º) Delia Pires Cascavel 15

6º) Leandro Almeida Cascavel 14

7º) Claudecir Guligurski Cascavel 11

8º) Jefferson dos Santos Campos Loanda 4

Categoria 125 Sprinter

1º) Osvaldo Drugovich Júnior Maringá 25

2º) Thiago S. Cascavel 24

3º) Mauricio Zaffari Cascavel 20

4º) Marcos Fernandes Cascavel 16

5º) Rafael Paiva Cascavel 14

6º) Valdinei Vieira Cascavel 12

7º) Luís Felipe Cascavel 12

8º) Joelson Alves Cascavel 7

Categoria F-4 Original

1º) Fernando Schroeder Cascavel 27

2º) Ubiratan Portes Cascavel 22

3º) Alessandro Bertoletti Cascavel 20

4º) Willian Nascimento Cascavel 16

5º) Matheus Mendes Cascavel 15

6º) Samuel Xavier Cascavel 13

7º) Douglas Gracco Cascavel 8

8º) Fábio Martins Cascavel 6

9º) Diogo Cavalcante Toledo 5

10º) Marcelo Kawassaki Ubiratã 3

11º) Camilo Scheibe Cascavel 3

12º) Miguel Oliveira Cascavel 0

13º) Luís Guilherme Loanda 0

14º) Adriano Biolo Cascavel 0

15º) Danilo Perotto Toledo 0

16º) Mauricio Bioni Cascavel 0

17º) Lucas Andrioli Toledo 0

18º) Márcio Almeida Cascavel 0

19º) Matheus Monteiro Cascavel 0

20º) Agnaldo Sampaio Cascavel 0

Edivan Monteiro

Edivan Monteiro passou pelo kartódromo de Cascavel no sábado, mas voltou a sentir dores no pé lesionado em uma corrida em setembro. Ele adianta que só poderá voltar ao kart em março.

Sprint Race

A estreia do piloto Otto Werner, de Dourados (MS), na Sprint Race, foi muito produtiva. Como todos os pilotos que buscam vitórias e títulos, ele se mostrou muito contente ao voltar a guiar um carro de corrida após 18 anos com opção, a adaptação foi rápida e bem diferente de tudo o que ele havia participado até então, anteriormente pilotou em campeonatos Fórmula Marcas B Paranaense, Fórmula Renault 2000 Francesa, Campeonato Paulista de Kart, Fórmula Espron Regional Brasília, Fórmula 3 Sudam Pré temporada e Paranaense de Marcas (Turismo), também fez a prova de longa duração em Londrina. Otto conquistou o sétimo lugar na segunda bateria.