Cascavel alcança 100% de cobertura vacinal

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2019 termina no dia 31 de maio, mas o Município de Cascavel alcançou ontem (23) 100% de cobertura vacinal, conforme os dados do Ministério da Saúde, divulgados pela coordenação do PMI (Programa Municipal de Imunização).

O boletim semanal gerado por meio do DataSUS/SIPNI revela que a Secretaria Municipal de Saúde vacinou desde 10 de abril 96.453 pessoas, superando inclusive a meta mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 90% do público-alvo.

O grupo com maior adesão é o dos idosos, com 124,69% de cobertura, seguido pelo dos professores com 112,41% de imunização, depois pessoas com comorbidades (88,75%), crianças (87,82%); puérperas (83,28) e trabalhadores da saúde (81,5%). Gestantes formam o grupo com menor adesão (75,86% de cobertura).

“Estamos satisfeitos com o resultado da divulgação. As pessoas atenderam ao chamado e entenderam a importância da vacina. Informamos que até o dia 31 de maio a campanha continua, conforme a orientação do Ministério da Saúde, para os grupos prioritários, em todas as unidades de saúde”, detalha a coordenadora do PMI, Cristina Carnaval, lembrando que USFs e UBSs atendem das 7h às 19h (a vacina pode ser feita até as 18h45), sem fechamento no horário do almoço.

Quem pode receber a vacina

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

– Gestantes e puérperas;

– Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

– Trabalhadores da saúde;

– Professores das escolas públicas e privadas;

– Povos indígenas;

– Grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

– População privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.