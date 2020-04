Cascavel agora conta com atendimento online para a covid-19

A partir desta quarta-feira (15), a Secretaria de Saúde de Cascavel disponibiliza mais uma ferramenta de auxílio à população, que precisa de atendimentos relacionados aos sintomas gripais ou respiratórios. Além do Call Center (3096-9090), as pessoas podem acessar o site www.fatooufakecascavel.com.br e conectar o chat-online (Chat covid-19).

A nova ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Loupen Tecnologia, empresa especializada em softwares para atendimento ao cliente.

O Chat covid-19 vai auxiliar no processo de identificação de casos suspeitos do novo coronavirus, usando a tecnologia de bots (robôs de atendimento). A ferramenta é capaz de identificar, baseado em comportamento e sintomas, as pessoas suspeitas de covid-19.

Conforme a Secretaria de Saúde de Cascavel, hoje, por telefone, um operador demora em média 7 minutos para identificar um suspeito e gerar a documentação necessária para avaliação.

Com o Chat covid-19, o paciente irá responder um questionário de queixas ou sintomas, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Ao final da triagem, um membro da equipe multidisciplinar irá enviar, via whatsapp do paciente, a notificação de isolamento.

Um médico dessa mesma equipe também fará o contato com o paciente para o monitoramento do caso.

Até o dia de hoje, 100% do atendimento era feito pelos atendentes do Call Center (3096-9090). A partir de agora, além do Call Center, o cidadão poderá buscar informações através do Chat covid-19.

Acesse: https://www.fatooufakecascavel.com.br/ e conheça a nova ferramenta.

Assista a entrevista com o assessor de gabinete da Sesau, Claudio Evaristo Cesar sobre o assunto: