Cascalhos “não são a solução”

Após a matéria publicada na edição de ontem do Hoje News, sobre a falta de acessibilidade na USF (Unidade de Saúde da Família) de Juvinópolis, distrito de Cascavel, na manhã de ontem uma equipe da prefeitura começou a espalhar cascalhos no local, o que de acordo com a esposa do cadeirante que não consegue acessar a unidade por conta do meio-fio alto, devem deixar a situação ainda pior.

“Se não for passado cimento e feito uma rampa os cascalhos vão dificultar ainda mais, porque a cadeira vai afundar e eu sozinha não consigo levantá-la”, afirma Maria Fernandes. A prefeitura foi procurada, mas novamente não se pronunciou sobre o assunto e não confirmou se apenas os cascalhos serão espalhados ou se uma rampa será construída.