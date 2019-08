Cartas mostram semana de boas transformações

Nesta semana tenha muita atenção nas suas atitudes, palavras e ações. O número sete fala: cuide da sua mente. A Lua diz: faça limpezas para melhorar. O tarô avisa: controle suas feras. O astral da semana está mais voltado para transformar o ruim em bom. Força e fé então.

Vibração dos números – O número 34 rege o período: Nesta semana o número 7 vibra positivamente a nosso favor. Mas, o que o nº 7 nos traz? Sabedoria para viver melhor, inteligência para progredir, ponderação para fazer as escolhas certas, mesmo que erremos na escolha. O nº 7 vibra para que todos cresçam na sua fé e conhecimento. Se quer prosperar, prospere pelo conhecimento.

Lua da semana – A Lua Minguante rege o período: Nesta semana a Lua Minguante fecha o ciclo da lua e vai levando as más energias, más lembranças e tristeza. Logo, aproveite a força desta lua e varra para fora da sua mente e coração tudo o que te faz mal e te derruba. A Lua Minguante tem a força de renovar e transformar.

No Tarot, a carta da Força rege a semana: Que a Força esteja com você. É o que fala a carta da Força. Semana de dominar seus medos, inseguranças e melhorar sua autoestima. Respeite-se como pessoa. Faça o que gosta. Não deixe outras pessoas falarem o que você deve ou não fazer. Deixe de ser uma marionete da vida. Seja o diretor e protagonista. Vá ser feliz. Domine!

No baralho cigano, a carta dos Peixes rege a semana: Para o baralho cigano, esta será uma semana de riquezas, entrada de dinheiro e até promoção. A carta dos peixes rege o período e promete abundância, sorte e oportunidades. Corra até uma lotérica e arrisque seus números de sorte. Aproveite também para fazer contatos profissionais. Vai que você recebe boas notícias? Acredite.

A cor da semana é goiaba: Cor derivada do vermelho e amarelo. Traz alegria, entusiasmo, bons pensamentos e abra o apetite. Ajuda na comunicação, conversa e deixa as pessoas mais soltas e felizes. Estimula a mente a renova as ideias.

A pedra da semana é a turmalina negra: Pedra que nos ajuda a melhorar a inspiração, a concentração e a sensibilidade. Equilibra o lado direito e o esquerdo do cérebro. A turmalina é uma pedra que nos protege de más energias. Mantenha na bolsa e nos ambientes.

Números da sorte: 04, 19, 25, 39, 52, 66, 82 e 91: Um homem não tem sorte nem azar. Tem oportunidades em casa. Hora de tentar mudar seu destino, através de uma ação, um pensamento ou jogar na loteria. Se ganhar, ganhou.

Fonte: terra.com.br