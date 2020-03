Cartão Promover será ampliado para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social

O prefeito Leonaldo Paranhos, assinou nesta terça-feira (24), uma série de liberação de recursos como medidas emergenciais para o enfrentamento do coronavirus e, assim, garantir a assistência às pessoas que vivem em situação de rua, vulnerabilidade social e alimentar.

Entre as medidas está a autorização de um estudo para que a Seaso (Secretaria de Assistência Social) aumente de 800 para dois mil o número de cartões Promover, de forma simultânea.

O cartão é destinado a pessoas que possuem renda familiar percapta de até R$ 170 por pessoa. Levantamento da Seaso aponta a existência de seis mil famílias nesta situação, no município de Cascavel. O cartão Promover, que vem substituindo a cesta básica, destina a estas famílias o valor de R$ 100 para que sejam adquiridos alimentos , gás ou produtos de limpeza.

Além disso, o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior, anunciou as medidas que foram adotadas para proteger a população que vive em situação de rua. São cerca de 100 pessoas acolhidas no Albergue Noturno e também na Casa Pop, que agora, por conta da disseminação do vírus da Covid-19, está com restrição de entrada e saída, tendo em vista os cuidados que estão sendo adotados para evitar a propagação do vírus. Outras 40 ainda permanecem nas ruas e está sendo feito um trabalho de convencimento para que as mesmas aceitem os cuidados oferecidos pelo Município neste momento de pandemia do coronavirus. “As pessoas que estão na Casa Pop recebem orientações e seguem os protocolos de segurança e as políticas da Seaso, Secretaria de Saúde e Segurança para que não fiquem circulando em ambientes comuns, para que não levem o vírus para dentro das unidades de acolhimento”, explicou o secretário Hudson Moreschi Júnior.

Parcerias

Caso haja necessidade de abrigar mais pessoas em situação de rua, a Secretaria de Assistência Social, abriu a possibilidade de acolher junto ao SIM-Paraná, mais 30 pessoas, desafogando o sistema do município e ainda trabalha com a possibilidade de firmar parcerias com as comunidades terapêuticas para aumentar o número de vagas a pessoas em situação de rua.

Sobre a possibilidade de abrigar esta população de rua em ginásios, escolas ou igrejas, o secretário de assistência social, disse que o tema está sendo discutido com critério e responsabilidade por parte das secretarias de Assistência Social e Saúde. “Nós temos um cuidado com relação a esta medida porque se aglomerarmos estas pessoas em um espaço único nós poderemos ter a proliferação do vírus e teremos um problema maior. Por isso, esse cuidado de trabalharmos em grupos identificando se há ou não sintomas e encaminhando-os para serviços específicos fazendo o que for necessário para tomarmos uma decisão humana e responsável em relação a esta população”.

Toque de Recolher

A Secretaria de Assistência Social tem acompanhado também a Polícia Militar, a Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros durante as abordagens do Toque de Recolher. Ao se deparar com alguma pessoa em situação de rua, é feito o encaminhamento para as unidades de abrigo aquelas de outras cidades é feita a orientação e viabilizado seu retorno para o município de origem. “Ainda temos a disposição desta população o Consultório na Rua que trabalha com a política de assistência social em conjunto com a GM e Política Sobre Drogas para termos um diagnóstico preciso e assim fazermos o encaminhamento adequado e correto das pessoas sem colocá-las em risco e aos demais acolhidos”, disse Hudson Moreschi.

O Secretário encerrou dizendo que os atendimentos dos serviços da Secretaria de Assistência social estão sendo feitos via telefone. Entre eles, os atendimentos CRAS, Creas, Conselho Tutelar e Cadastro Único.

Telefones serviços Seaso:

CRAS Cancelli 3902-2701

CRAS Cascavel Velho 3902-1735

CRAS Central 3902-1759

CRAS CEU 3902-1716

CRAS INTERLAGOS 3902-1776

CRAS MORUMBI 3902-1482

CRAS RIVIERA 3902-1775

CRAS PERIOLO 3902-1768

CRAS XIV DE NOVEMBRO 3902-1774

Ressalta -se que os atendimentos das unidades de CRAS incluem o cadastramento e atualização cadastral do Cadastro Único.

Doação de produtos de limpeza e alimentos

Nestes dias de mobilização social, o que percebemos é um grande número de pessoas se disponibilizando a ajudar aquelas que mais precisam. Diante disso, o Município de Cascavel através da Secretaria de Assistência Social está criando canais para viabilizar esta ajuda, de forma segura e organizada. A Seaso está disponibilizando os telefones: 3392-6400 e 3392-6402, para que pessoas ou empresas que queriam doar alimentos ou produtos de limpeza, liguem e façam suas doações. A Secretaria de Assistência Social organizará a logística para o recolhimento e distribuição destes produtos, que serão repassados a famílias em situação de vulnerabilidade social.