Carreira e o mercado de trabalho são tema de palestra para alunos de Medicina Veterinária

Na prática no mercado de trabalho, o profissional enfrenta diversos desafios diariamente e, para construir uma carreira de sucesso, é preciso desenvolver mais do que conhecimento técnico, mas também habilidades pessoais como relacionamento pessoal e profissional.

Todas as profissões estão passando por mudanças tecnológicas e estruturais, e, com a chegada da pandemia, tornou-se ainda mais fundamental se reinventar e criar novas soluções.

Diante desse cenário, os acadêmicos de Medicina Veterinária receberam uma palestra com Maria Alessandra Martins Del Barrio, carinhosamente chamada de Mallet, para falar sobre a carreira e o futuro do mercado da medicina veterinária. Mallet é graduada na área, com especialização em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, particularmente trabalhando com a espécie felina.

Mallet é professora e, além da sua atuação profissional, também orientou diversos acadêmicos na produção de trabalhos científicos.

Durante o bate-papo, contou mais sobre suas experiências, compartilhou histórias e desafios que encontrou na carreira. A experiência foi enriquecedora para os acadêmicos. “Foi muito gratificante conversar com uma profissional de renome na medicina veterinária. Ela compartilhou o orgulho que sente da sua dedicação à carreira, mencionou também a expectativa quanto a nós, futuros colegas de profissão, e a importância do aprendizado contínuo, que é um investimento e alicerce para a nossa carreira”, explica a acadêmica Laís França (@veterilay).

A palestra aconteceu por meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Nos dias 16 e 18 de junho os acadêmicos receberam a doutra em Processos Biotecnológicos Fernanda Rosalinski para falar sobre Ação do Médico Veterinário na Medicina Veterinária Preventiva

Por: Núcleo de Comunicação