Cáritas de Foz do Iguaçu arrecada alimentos para famílias carentes

ATENÇÃO: Estão circulando nas redes sociais informações falsas sobre a doação de alimentos, orientando a população a retirar cestas básicas no Batalhão do Exército de Foz do Iguaçu. ESTA INFORMAÇÃO É FALSA.

As Secretarias de Direitos Humanos e Assistência Social em parceria com a Cáritas Diocesana promove uma campanha de arrecadação de alimentos, cujo ponto de entrega das doações é o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

A forma de distribuição ainda será anunciada pela Prefeitura Municipal. Serão atendidas prioritariamente famílias em situação de vulnerabilidade social.

As doações podem ser feitas diariamente no 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (Avenida República Argentina, 593, das 8h às 12h) ou transferência bancária: Cáritas de Foz Iguaçu

CNPJ 75.423.897/0001-65, Banco Sicredi – 748, Ag. 0710, C/C – 65679-8.