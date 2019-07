Caratê classificado para o Pan do México… e agora?

Dez caratecas cascavelenses classificados para o Pan-Americano de Karatê Tradicional que será disputado na Cidade do México (MEX) de 21 a 26 de outubro agora têm outra luta pela frente: a busca de patrocínio para viabilizar a viagem.

Uma reunião com os atletas e seus pais foi feita para discutirem o assunto e buscarem alternativas, já que a modalidade não tem apoio do poder público e todo custo é bancado pelas famílias.

A solução, segundo o professor Volmir Mazziero, é buscar os recursos por meio de rifas, jantares e outras formas de arrecadação. “Temos atletas menores de idade que deverão viajar acompanhados pelos pais e isso faz com que as despesas sejam maiores. Cada atleta deve custar cerca de R$ 6 mil, por isso precisamos de todo apoio possível”.

O grupo espera com expectativa a confirmação dos convocados para o Pan do México, que deve ser divulgada na próxima semana. As vagas foram conquistadas no 6º Campeonato Brasileiro de Karatê Tradicional disputado em João Pessoa. Os dez atletas cascavelenses conquistaram 23 medalhas sendo: 8 de ouro, 5 de prata e 10 de bronze. A competição reuniu 457 atletas de 11 estados.