Capital Inicial desembarca com novo projeto em Cascavel

Com uma história extremamente consolidada no rock nacional, o Capital Inicial é uma das poucas bandas do gênero que iniciou suas atividades na década de 80 e ainda se mantém ativa e atual. Dinho e companhia chegam com novidades em Cascavel. Com realização da Prime e Mantovani Produções, eles apresentam nesta sexta-feira (24) com o show da nova turnê, intitulada Sonora, no palco do Clube Tuiuti a partir das 22h.

Com iluminação e cenário inéditos, a banda chega para apresentar seu mais novo projeto. Dinho Ouro Preto falou sobre a escolha do nome da turnê, que também é o título do novo projeto da banda: “batemos bastante cabeça até chegar a um nome. Queríamos algo que passasse dinamismo. Algo curto. Algo elétrico. Algo….sonoro!”.

O repertório do show, que tem duração de duas horas, é composto por músicas que marcaram a carreira do Capital, como “Quatro Vezes Você”, “A Sua Maneira”, “Não Olhe Pra Trás”, “Que País É Esse”, “Natasha”, entre outras, covers nacionais e internacionais, além das novas canções como “Não Me Olhe Assim” e “Invisível”. “Os fãs do Capital sempre estão abertos a ouvir as novidades. Por isso que conseguimos nos reinventar a cada disco lançado. Isso é ótimo porque temos a oportunidade de agradar os nossos seguidores e conquistar o coração de cada vez mais pessoas”, analisa o vocalista Dinho Ouro Preto. “Mas sempre é bom tocar as boas e velhas canções de rock´n´roll que lançamos na nossa história. Elas fazem parte da nossa vida e da dos fãs também. Então não vamos deixar de fora. Podem ter certeza disso”, completa.

Com mais de 30 anos de estrada, o Capital Inicial é formado por Dinho Ouro Preto (voz, guitarra e violão), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria e vocal) e Yves Passarell (guitarra).

Os ingressos estão disponíveis e variam de 54,00 a 153,00, de acordo com o setor. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).

SERVIÇO:

CAPITAL INICIAL – Turnê “Sonora”

Quando: 24 de maio, sexta

Local: Tuiuti Esporte Clube

Horários: Abertura do Tuiuti: 20h / Início do show: 23h

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$54,00 (meia-entrada) a R$153,00(inteira), de acordo com o setor.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).

*** Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: cartão de crédito, cartão de débito ou dinheiro

Pontos de Venda: Viaggi Turismo, Barbearia Vikings, Leve Sports, Óticas Diniz ou aloingressos.com.br

Classificação etária: 16

Informações: 45- 99972-1426 ou mantovanipromocoes.com.br

Realização: Prime e Mantovani Produções