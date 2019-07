Canoístas encerram Jogos com três quartos lugares

Lima – O Brasil teve três atletas em finais da canoagem de velocidade nessa terça-feira (30) nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 e viu seus canoístas ficarem no “quase” em todas elas. Ana Paula Vergutz, Valdenice Conceição e Edson Silva terminaram em quarto lugar nas suas respectivas provas. As quatro finais disputadas ontem foram as últimas da modalidade na competição.

Com isso, o Brasil se despediu da canoagem de velocidade com três medalhas, todas conquistadas segunda-feira (29): o ouro de Isaquias Queiroz e os bronzes de Vagner Souta e Ana Paula Vergutz. A canoagem brasileira voltará a competir sexta-feira na modalidade slalom.