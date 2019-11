Canoagem velocidade: Cascavel licita píer e raias para ser a sede da seleção feminina

Ana Paula Vergutz e Vagner Junior Souta são Brasil no Pan

Ana Paula Vergutz e Vagner Junior Souta são Brasil no Pan

Cascavel – De olho em ser a “casa” da canoagem velocidade feminina do Brasil no ano pré-Olimpíada de Tóquio 2020, o município de Cascavel lançou, na última sexta-feira (1º), edital de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de materiais para montagem de um píer flutuante e nove raias para a prática da modalidade no Lago Municipal.

O edital, número 01/2019 da FMEC (Fundação Municipal de Esporte e Cultura), tem valor máximo de R$ 129.841,81 e data de abertura marcada para o próximo dia 18, às 9h.

Cidade natal da primeira atleta olímpica e medalhista em Jogos Pan-Americanos pela canoagem velocidade brasileira, Ana Paula Vergutz, líder do ranking nacional, Cascavel se prepara desde o fim do ano passado para receber a equipe feminina do País, feito que deverá se concretizar apenas em 2020.

“O trâmite legal da licitação, sem impedimentos, dura cerca de 30 dias, depois são mais 30 dias de prazo para instalação do píer e das raias, então, se tudo ocorrer dentro da normalidade, no início do ano toda a estrutura estará pronta para ser utilizada”, explica o presidente da FMEC, Léo Mion.

As raias no Lago Municipal de Cascavel abrangerão as três distâncias da modalidade, 1.000m, 500m e 200m, e o píer flutuante terá 36 metros quadrados, atendendo as especificações da Confederação Brasileira de Canoagem para receber competições nacionais e internacionais.