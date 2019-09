Canoagem e Paracanoagem: Equipe de Cascavel fatura o troféu de bronze no Brasileiro

Cascavel – Depois de 48 horas de estrada (entre ida e vinda), os canoístas do CRC (Clube de Regatas Cascavel) voltaram para casa, ontem, com a bagagem bem mais pesada da estada em Brasília (DF), onde disputaram, no fim de semana, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem e Paracanoagem Velocidade.

Os canoístas cascavelenses conquistaram 30 medalhas, o que garantiu ao CRC o troféu de terceiro lugar na classificação geral por equipes. Ao todo, a equipe cascavelense contou com 21 atletas na competição, dentre eles, os canoístas olímpicos Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr. Esse último, aliás, voltou para casa um dia antes, para matar a saudade de familiares e amigos depois de 50 dias defendendo também a seleção brasileira, nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 e no Mundial da Hungria.

No Campeonato Brasileiro, Ana e Vagner confirmaram o favoritismo e venceram suas provas individuais disputadas na principal categoria da canoagem brasileira, a Sênior. Ela nos 200m, 500m e 1000m, e ele nos 500m e 1000m, ambos no K1.

Destaque ainda para os atletas Marco Antônio Voigt Navarro e Luana Kamiya Marinho e, ambos de 17 anos e da categoria Júnior. Ele venceu as três distâncias do K1 (200m, 500m e 1000m) e ela faturou dois ouros (500m e 1000m) e uma prata (200m).

Este foi o segundo troféu de terceiro lugar conquistado pelo CRC este ano. No início da temporada, em março, a equipe cascavelense foi a terceira melhor colocada na Copa Brasil, disputada em Curitiba.

O Brasileiro

O Brasileiro Interclubes contou com 464 atletas de mais de 40 equipes e teve a Associação de Canoagem de Itacaré (BA) como o maior número de pontos (775) na contagem para a classificação geral por equipes, seguida da Associação Cacaueira de Canoagem de Ubaitaba (BA), com 703 pontos. O terceiro lugar veio com o CRC (Clube de Regatas de Cascavel) por seus 465 pontos conquistados, com 21 atletas.