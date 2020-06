Campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta terça-feira (30)

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe seguirá termina nesta terça-feira (30). De acordo com a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município.

A vacina só será feita em pessoas que integram o público-alvo: população indígena, crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas, mães pós-parto, pessoas com deficiências, professores, pessoas com 55 anos ou mais, trabalhadores da saúde, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, portuários e membros das forças de segurança e salvamento.

A população deve comparecer ao posto de vacinação munidos do cartão SUS e da caderneta de vacinação para que a mesma seja avaliada e o esquema vacinal atualizado, de acordo com a situação encontrada.