Campanha de Vacinação contra a Gripe começa hoje

Começa nesta quarta-feira (10) a primeira etapa da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2019. Serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puéperas (mulheres até 45 dias após o parto).

Em Cascavel, a meta é imunizar nesta primeira etapa 26.902 pessoas, sendo: 7.058 crianças de 6 meses a 2 anos; 11.808 crianças de 2 anos a 4 anos; 3.927 crianças de 5 anos; 3.529 gestantes e 580 puérperas.

Onde vacinar

A vacina pode ser aplicada nas unidades de saúde. Todas foram abastecidas com as doses, com exceção da USF Colmeia e da UBS Floresta, que, devido à reforma, estão sem sala de vacinação. Moradores desses bairros devem procurar a unidade mais próxima da residência.

As unidades urbanas, tanto UBSs como USFs, atendem das 7h às 19h, inclusive durante o horário de almoço. A vacinação se encerra às 18h45. Nos distritos, as USFs funcionam das 8h às 17h, encerrando a vacinação às 16h45.

Horário de vacinação nas USFs e UBSs

– Área urbana: das 7h às 18h45

– Área rural: das 8h às 16h45

Segunda fase da vacinação

No dia 22 de abril começa a segunda etapa da campanha, na qual a vacinação contra influenza ocorrerá com a mobilização dos grupos prioritários em todo o País.

Essa etapa será realizada de 22 a 30 de maio, com meta de vacinar mais 68.569 pessoas, que são os indivíduos com 60 anos ou mais de idade; trabalhadores da saúde; professores das escolas públicas e privadas; povos indígenas; grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

A meta total da campanha em Cascavel é de vacinar 95.471 pessoas nas duas etapas.

Público-alvo em Cascavel

Crianças (de 6m a 2anos) 7.058

Crianças (2 a 4 anos) 11.808

Crianças (5 anos) 3.927

Trabalhador da saúde 14.856

Gestantes 3.529

Puérperas 580

Idosos 26.269

Comorbidades 23.619

Professores 3.825

Total nas duas etapas 95.471 doses

Atualização da carteira da vacinação

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cristina Carnaval, nesta campanha também serão disponibilizadas as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para atualização da Caderneta de Vacinação da criança e da gestante. “Essa ação busca o resgate e a vacinação de não vacinados por considerar o risco para as doenças imunopreveníveis, além das baixas coberturas vacinais neste público”.