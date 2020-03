Campanha contra Gripe em Cascavel terá cinco pontos de vacinação nesta sexta-feira (27)

A Campanha de Vacinação Contra Gripe será retomada nesta sexta-feira (27) em Cascavel. As doses enviadas pelo Ministério da Saúde já chegaram à cidade. Nessa primeira fase, os idosos acima de 60 anos e os profissionais de saúde são o público-alvo. Ao todo, serão cinco pontos de vacinação no Município, que começarão o atendimento a partir das 8h.

Os locais de vacinação serão os seguintes:

=> Quiosque da Avenida Brasil (Estande do Soluções do Futuro)

=> Escola Maria Montessori – Rua Paraná, 5635

=> Escola Municipal Robert Kennedy- Rua Mato Grosso, 1040

=> Escola Municipal Nicanor Schumacher – Rua Salgado Filho, 225

=> PMI (Programa Municipal de Imunização) – Rua Presidente Kennedy, 2546.

Vale lembrar que a primeira remessa com 16 mil doses acabou ainda na terça-feira (24) no Município. Por isso, a vacinação teve que ficar suspensa por dois dias.

Conforme a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval, não há motivo para alarde, uma vez que todos os mais de 26 mil idosos serão imunizados. “Não precisa todo mundo sair correndo para ser vacinado. Não há motivo para pânico. Além dessa remessa, Cascavel receberá na próxima semana mais doses para que todos sejam vacinados”, explica.

BLITZ DA VACINA

A Blitz da Vacina também será retomada na sexta-feira. O ponto de vacinação no PMI, na Rua Presidente Kennedy, 2546, voltará a imunizar os idosos dentro do carro. Toda uma estrutura foi montada para que a equipe possa realizar esse trabalho, que é uma medida de evitar aglomerações de idosos, principal grupo de risco do vírus da Covid-19. No entanto, é importante ressaltar, que os munícipes que forem a pé também serão atendidos no local.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Os profissionais de saúde precisarão apresentar a carteira do conselho correspondente ou holerite para comprovar que atuam na saúde. Eles poderão se imunizar em qualquer um dos cinco pontos de vacinação. No entanto, os profissionais não receberão atendimento dentro do carro. Esse serviço é destinado apenas aos idosos.