Caminho Terra do Sol acontece entre os dias 02 a 05 de maio

Um dos eventos mais importantes da região Oeste do Paraná acontece entre os dias 02 a 05 de maio. O Caminho Terra do Sol idealizado pela AMIC (Associação de micro e pequenas empresas de pequeno porte do Oeste do Paraná) está no calendário de turismo do Estado e se trata de uma peregrinação pela região Oeste do Paraná, e conta com o total apoio do Governo Municipal de Boa Vista da Aparecida.

A caminhada terá início no dia 02 de maio com saída da Unioeste em Cascavel. Os peregrinos recebem kits da Amic e fazem todo o trajeto com acompanhamento de carros de apoio. O objetivo da peregrinação é estar próximo da natureza, fazer momentos de reflexão e superação. Os peregrinos atravessam rios, sobem morros, contemplam a natureza e dormem em pontos de apoio.

No sábado, 04, os participantes chegam ao destino final: Boa Vista da Aparecida, onde uma equipe do município estará recepcionando os participantes no trevo de acesso da cidade. Para completar o percurso no domingo, 05, acontece a última etapa do caminho, onde os peregrinos fazem a caminhada até a beira do lago, acompanhados pela população boa-vistense, com saída as 07:30hrs da Igreja Matriz. Após o trajeto, de aproximadamente 16km, os peregrinos almoçam na Festa das Colheitas, evento realizado pela Paroquia Nossa Senhora Aparecida, no Salão Paroquial.

TRAJETO

1º DIA

06h00 – Largada da Unioeste, caminhada de 16 km até o distrito de São Salvador para o lanche, continuando o percurso de 24,3 km até a parada em Linha Velha para o lanche, com destino final, onde será o repouso e janta no barracão da igreja. Percurso total 34,8 km.

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

Grande parte do percurso estrada de chão e paralelepípedo.

2º DIA

Café da manhã, saída, percorrendo o trajeto até chegar a travessia do rio Tormenta. Depois de subir o morro da Fazenda Zanatta (completando 50,6km), parada para lanche. Logo após, destino ao salão comunitário do distrito de Juvinópolis, repouso e janta. Percurso total 54,7 km.

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

Percurso de estrada de chão, com travessia no rio, muita subida.

3º DIA

Café da manhã e saída de Juvinópolis percorrendo o trajeto até a primeira parada para o lanche em Água Fria. Caminha-se com destino ao hotel para repouso e janta, chegando ao fim do dia com 96 km do percurso completado.

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

Percurso estrada de chão paralelo a estrada de chão.

4º DIA

Último dia, café da manhã – saída do hotel para o final da caminhada com destino as Marinas de Boa Vista da Aparecida para encerramento com almoço festivo, completando o total de 110km da caminhada.

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

Asfalto e paralelepípedo.

CHECKLIST

Itens obrigatórios para caminhada

Atenção aos itens necessários para garantir uma caminhada tranquila.

Confira a check-list abaixo:

Levar roupas para os 4 dias da caminhada;

Capa de chuva que cubra também a mochila;

Chinelo

Material de higiene pessoal (sabonete; creme, escova e fio dental; papel higiênico, etc.);

Primeiros socorros (esparadrapo, pomada contra assadura, anti-séptico, etc);

Canivete

Toalha (de preferência tipo fralda de pano);

Agulha e linha (para drenar bolhas que possam se formar nos pés);

Cajado: serve de apoio e defesa contra animais hostis;

Levar 2 pares de tênis (devido a travessia do rio)

Chapéu: de pano com abas, tipo pescador;

Água: levar apenas o que for consumir em cada trecho;

Protetor solar e repelente contra insetos.

Recomenda-se levar algumas frutas, barras de cereais, etc.

Saco de dormir ou colchão.

Barraca (caso prefira)

OBSERVAÇÃO: todos os materiais que não foram utilizados na caminhada (como colchões, travesseiros, cobertores, barracas, etc) serão transportados pela equipe de apoio.

CAMINHADA MUNICIPAL

Para as pessoas interessadas em participar da caminhada municipal, no domingo dia 05, as inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes. O custo é de R$ 20 reais, com direito a almoço e camiseta.

A saída para a caminhada municipal está prevista para as 7h30 de frente da igreja matriz, onde será realizada uma benção e alongamento. As inscrições podem ser feitas até o dia 26.

Informações pelo telefone (45) 3287-1331