Caminhão com imigrantes ilegais e mercadorias contrabandeadas é apreendido na fronteira com o Paraguai

A PRF apreendeu na tarde deste sábado (16), um caminhão carregado com imigrantes ilegais e mercadorias contrabandeadas na Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu.

O fato ocorreu por volta das 15h durante os trabalhos da barreira sanitária localizada na fronteira Brasil x Paraguai, os agentes da PRF abordaram o caminhão VOLVO F10/0, placas paraguaias, que era conduzido por um cidadão paraguaio de 37 anos.

Durante os procedimentos de fiscalização, foram localizados, além do motorista, outros dois cidadãos paraguaios tentando ingressar irregularmente no território brasileiro. Segundo o condutor, os dois paraguaios auxiliariam na compra de produtos em mercado de Foz do Iguaçu. Ambos foram encaminhados ao setor de imigração da Polícia Federal, pela prática de infração de medida sanitária preventiva e deportados ao Paraguai após os trâmites burocráticos.

Ainda durante vistoria, na cabine do caminhão, foram encontrados sob a cama do motorista e também no compartimento acima do para-brisas, diversas caixas com cosméticos de procedência estrangeira que não passaram por desembaraço fiscal para ingresso no país.

Diante dos fatos, o veículo, mercadorias e condutor foram encaminhados à Receita Federal pela prática do crime de descaminho, para contabilização e demais providências cabíveis.