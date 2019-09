Calor e estiagem: Inverno tem as piores condições em uma década

Reportagem: Juliet Manfrin

Palotina – Com absolutamente nada de água no solo e com baixíssima umidade relativa do ar em toda a região oeste, segundo alerta do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), a situação chega nesta semana ao extremamente crítico aos produtores rurais.

Para quem semeou no chamado pó, cerca de 10 mil hectares de soja, milho e feijão na região, o prognóstico do técnico do Deral (Departamento de Economia Rural) José Pértille é de que as sementes não vão germinar.

Aos que ainda não plantaram, fica o desespero de aguardar ao menos 50 mm de precipitação para cultivar as sementes que, nesta etapa, já deveriam estar lançadas em pelo menos 30% das lavouras de soja por toda a região.

Apesar de alguns modelos meteorológicos apontarem chuva quarta e quinta-feira desta semana, o Simepar afirma que elas podem não se confirmar de forma generalizada, revertendo-se em pancadas bem isoladas e fracas.

Ainda de acordo com as avaliações periódicas do Iapar, o mapa atualizado no último domingo (15) revelava que só neste mês o déficit de precipitação no oeste é de 70 milímetros, mas, considerando a irregularidade das chuvas nos últimos quatro meses, já são 600 mm de precipitação que deveriam ter caído no solo mas que não se confirmaram, contrariando as previsões que indicavam um inverno bastante chuvoso.

Aliás, a estação chega ao fim na próxima segunda-feira (23) e se desenha como um dos invernos mais quentes em pelo menos uma década e o menos chuvoso desde 1997.

Ontem, por exemplo, os termômetros chegaram a 38ºC em Cascavel e sensação térmica perto dos 40ºC. Em Palotina, a cidade mais quente da região, teve 39ºC e sensação térmica de 41ºC.

Rodízio

A situação afetou rios e mananciais e levou a Sanepar a adotar rodízio no abastecimento de água em Cascavel.

Contudo, devido ao apelo à população, houve economia dos gastos e domingo e ontem o rodízio foi suspenso, podendo o mesmo ocorrer nesta terça-feira, embora o calendário esteja mantido e a avaliação é feita diariamente.

Segundo a Sanepar, se comparado o consumo do dia 8 de setembro com o do dia 15, ambos domingos, a redução no consumo foi de 44%.

Em média, o consumo vinha sendo registrado em cerca de 75 milhões de litros por dia, baixando para cerca de 43 milhões/dia no fim de semana. Dessa forma, os reservatórios iniciaram a semana com 22 milhões de água, de um normal de 29 milhões. Apesar disso, o alerta segue porque a vazão caiu 70% no Rio Cascavel e pelo menos pela metade nos Rios Peroba e Saltinho.