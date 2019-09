Sanepar suspende rodízio de abastecimento pelo terceiro dia seguido

Reportagem: Milena Lemes

A Sanepar suspendeu pelo terceiro dia seguido o rodízio de abastecimento de água nessa terça-feira (17). De acordo com a companhia, a população está economizando por dia 23% de água e hoje os reservatórios amanheceram com capacidade de 27 milhões de litros.

O gerente geral do oeste e sudoeste da Sanepar, Renato Mayer Bueno, explica que a suspensão do rodízio só está sendo possível pelo apoio da população, mas a economia deve ser mantida até o fim do mês. “A previsão para chuvas fortes é apenas em setembro, então as pessoas precisam ter a consciência que não estão usando apenas a parte delas, mas pensar na coletividade”.

Hoje o rodízio estava previsto para acontecer nos bairros São Cristóvão, Cataratas, Pacaembu, Floresta, Brasília, Pioneiros Catarinenses e em parte da Avenida Tancredo Neves.

Domingo e ontem não houve interrupção no fornecimento de água, para alívio de quem fazia parte do cronograma. O corte estava programado para ocorrer a partir das 12h30, devendo o restabelecimento completo ocorrer só perto da meia-noite.

Contudo, o rodízio não está suspenso totalmente. Conforme a companhia, é feita uma análise diária para decidir se haverá necessidade de interromper o abastecimento.

Ontem pela manhã, a companhia suspendeu o rodízio previsto para as regiões dos Bairros Presidente, Cascavel Velho, Santa Cruz, Fag e Santo Onofre. De acordo com o gerente-geral do oeste e do sudoeste da Sanepar, Renato Mayer Bueno, isso foi possível porque o consumo de água diminuiu no domingo.

“A população teve uma resposta muito positiva sobre o consumo de água, mas mantivemos a programação durante a semana. Se a população continuar colaborando conosco, teremos boas surpresas à frente”, afirma Renato.

Para esta quarta-feira, o rodízio está previsto para ocorrer no Centro e nos Bairros Country, Nova York, Santos Dumont, Alto Alegre, Coqueiral, Aclimação e Cancelli. Já na quinta-feira, a previsão é para os Bairros São Cristóvão (Av. Piquiri), Interlagos, Brazmadeira, Canadá, Claudete e parte do Cancelli.

Conforme o cronograma, o abastecimento é suspenso às 12h30 e o retorno gradual começa às 19h, indo até a meia-noite para a normalização.

Economia de 44%

De acordo com Renato Bueno, sábado passado a economia foi de 23% em relação ao sábado anterior (7). E domingo agora chegou a 44% em relação ao outro domingo (8).

A suspensão do rodízio na segunda-feira foi possível porque o reservatório estava com 27 milhões de litros de água. Para se ter uma ideia, na quinta-feira (12), quando o rodízio foi anunciado, o reservatório tinha 15 milhões de litros.

O cronograma divulgado na semana passado ainda está valendo. Veja quais bairros devem ficar sem água nessa quarta-feira: