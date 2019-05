Caixa promove leilão virtual de joias em Cascavel

A Caixa realiza no dia 13 de junho, em Cascavel (PR), leilão virtual de joias referente a contratos de penhor e ainda não resgatados, emitidos por agências de Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Toledo. A Vitrine de Joias, serviço de leilão por meio eletrônico, pode ser acessada pelo endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias – Opção “Editais e Catálogos”.

As imagens das joias ficarão expostas no site da Caixa de sexta-feira (07) a terça-feira (11). Os lances poderão ser oferecidos no dia 11 de junho, nos terminais de autoatendimento, durante o horário de funcionamento das salas. O resultado será divulgado na quarta-feira (12), a partir das 11h. O pagamento (sinal ou integral) deverá ser feito, impreterivelmente, nessa data. As joias só poderão ser retiradas com o pagamento integral, conforme disposto no edital.

Prioridade para os titulares:

Os clientes titulares dos contratos incluídos no leilão poderão regularizá-los em qualquer agência da Caixa, nos equipamentos disponíveis nas salas de autoatendimento, até o dia do leilão, durante o horário bancário. O catálogo de joias é atualizado diariamente, durante os dias de exposição, quando são excluídos os contratos renovados ou liquidados pelos titulares.

Vitrine de Joias:

A ferramenta permite ao interessado visualizar, a qualquer hora, os lotes de joias disponíveis para venda. Também permite acompanhar o cronograma dos editais de leilão, em todo o país, esclarecendo as regras do certame e a maneira como podem ser oferecidos os lances, entre outras informações. Ao acessar o endereço eletrônico, na opção Vitrine de Joias Caixa, o interessado poderá visualizar fotos, com detalhes, das peças que compõem os lotes em oferta, consultar a documentação necessária para participar dos leilões e verificar o cronograma de leilões futuros, além de fazer download dos editais em andamento.

Como participar:

Depois de visitar a Vitrine de Joias, basta a identificação e o cadastramento em agência da Caixa que trabalhe com penhor de joias, apresentando original e cópia do documento de identidade, CPF regular perante a Receita Federal e comprovante de residência. Os lances podem ser oferecidos no dia do leilão, nos equipamentos disponíveis nas salas de autoatendimento de todas as agências da Caixa, com o uso da senha fornecida durante o cadastramento. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, que não precisam ser clientes do banco.

Serviço:

Leilão Virtual de Joias da Caixa em Cascavel

Data da exposição virtual: de 07 a 11 de junho de 2019

Data do leilão: 13 de junho de 2019 (quinta-feira)

Horário da exposição: 24h no endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias

Data do resultado, pagamento do sinal ou integral: 12 de Junho de 2019 (quarta-feira), às 11h.

Entrega dos lotes arrematados: de 24 a 26 de junho de 2019, das 10h às 15h.

Local de retirada: Agência Cascavel – Avenida Brasil, 6266 – Centro – Cascavel (PR).