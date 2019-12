Caixa começa a pagar nesta terça-feira décimo terceiro do Bolsa Família

Brasília – O Ministério da Cidadania inicia nesta terça-feira (10) o pagamento do 13º do Bolsa Família a todos os beneficiários do programa de dezembro. A folha do último mês do ano somou 13.170.607 famílias, num valor total de R$ 2.525.746.007. Com o pagamento extra, o valor da folha chega a R$ 5,051 bilhões, o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. O pagamento vai até o dia 23 e o calendário segue o cronograma regular, conforme o número do NIS do beneficiário.

O cumprimento da promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro foi garantido pela Medida Provisória 898, publicada no dia 15 de outubro de 2019.

No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018 (R$ 30,6 bilhões).

O programa de transferência de renda atua em três eixos: complemento de renda, acesso a direitos – como educação, saúde e assistência social – e articulação com outras ações e programas da pasta.

O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.

Clique aqui e confira a tabela completa de pagamentos.