Cafelândia fatura o penta na Copa Amop

Cascavel – Com o apoio de sua torcida, a equipe de Cafelândia confirmou a hegemonia na Copa Amop de Futebol ao se sagrar pentacampeã da competição, que teve a edição 2019, a 11ª do tradicional torneio, encerrada domingo (15), no estádio municipal da cidade.

Desta vez, a final foi contra o time de Santa Helena, que em sua primeira final buscava entrar na seleta lista de vencedores, que além de Cafelândia (2011, 2013, 2017, 2018 e 2019), tem apenas Ubiratã (2009 e 2015), Tupãssi (2010), Vera Cruz do Oeste (2012), Marechal Cândido Rondon (2014) e Itaipulândia (2016) na galeria de campeões.

Este ano, a disputa reuniu equipes de 16 cidades, e foram realizados 59 jogos e marcados 194 gols, média superior a três gols por partida. No confronto final, o Estádio Municipal de Cafelândia e reuniu expressivo público, que viu os visitantes largarem em vantagem no placar com dois gols de Ronaldo, aos 14min do primeiro tempo e aos 13min do segundo. Ele se encaminhava para ser o nome do jogo até Cleitinho diminuir, aos 20min, e Terrinha balançar as redes duas vezes para virar o placar para 3 a 2 para o Cafelândia, para alegria da torcida local.

Com a vitória, Cafelândia levou o prêmio de R$ 5 mil e cobiçado troféu da competição, além de medalhas aos atletas e comissão técnica. Já o vice Santa Helena recebeu R$ 2,5 mil de premiação e teve o goleiro Tuque como o mais vazado. Já o artilheiro foi Gean Carlos, de Assis Chateaubriand, com 12 gols marcados. Cada um dos premiados individualmente recebeu R$ 250.