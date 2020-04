CAE reforça que atendimentos eletivos estão suspensos

Abaixo, os usuários do CAE podem consultar como está o fluxo de atendimento:

Ambulatório de Tuberculose e Oxigenoterapia

Esses dois ambulatórios estão realizando monitoramento via tele-medicina, e quando necessário, o atendimento presencial será feito conforme avaliação e agendamento prévio dos profissionais do CAE.

Ambulatório de Gestação de Alto Risco

O monitoramento está sendo realizado via tele-medicina. No entanto, serão atendidos presencialmente, conforme avaliação e agendamento prévio.

Exames de ultrassonografia também são realizados, quando necesssário, pelos médicos ginecologistas.

Ambulatório do TAP (Anti-Coagulados)

O médico cardiologista está realizando monitoramento via tele-medicina, e os casos que considerarem necessários serão atendidos conforme avaliação e agendamento prévio;

Os exames também estão sendo monitorados pelo profissional médico, em contato telefônico, com os pacientes assistidos.

Ambulatório de Feridas

O CAE está fornecendo as pomadas, cremes e curativos especiais para os usuários continuarem o tratamento em casa.

Ambulatório de Nutrição

O CAE atenderá, neste momento, somente pacientes adultos. Para os protocolos de dieta especial, estes deverão ser agendados previamente.

Os demais casos de nutrição estão suspensos temporariamente.

As nutricionistas do CEACRI, que atendem crianças e adolescentes, foram remanejadas para atender no CAE, sendo que as mesmas atenderão os casos de protocolos de alimentação especial das crianças.

Atendimento das consultas especializadas

O CAE conta com diversas especialidades médicas, que estão com atendimentos temporariamente suspensos.

Assim, orientamos a população ligar no CAE (3902-1892) para saber do fluxo, e que a equipe buscará a resolutividade das situações que se apresentam.

A equipe administrativa do CAE está ligando diariamente para todos os usuários que tinham consulta agendada, e estão orientando sobre a suspensão temporário dos atendimentos, assim como buscando sanar as dúvidas dos mesmos.