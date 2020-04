Caciopar chega aos seus 44 anos de ações em defesa da região Oeste

Em 3 de abril de 1976, o cenário empresarial da região era muito diferente do que é hoje. As cidades estavam no início do seu afloramento e a agricultura mecanizada confirmava que o Oeste seria um dos grandes celeiros do Brasil. Mas havia desafios, principalmente quanto à inexistência de obras de infraestrutura que pudessem conectar a região e ligá-la a outros centros do Estado e do País. As opções da época eram limitadas, e era necessário muito mais para que o Oeste pudesse revelar todos os seus potenciais.

De olho nisso e atento aos clamores dos empresários, o dentista Hylo Bresolin aprofundou diálogo com líderes de várias cidades vislumbrando a criação de uma entidade de âmbito regional. “A ideia era fazer da Caciopar a porta-voz dos empresários, harmonizando discursos, ações e metas”, dizia o fundador da Coordenadoria e o seu primeiro presidente. Uma reunião naquele dia 3, no Edifício Pioneiro, a primeira sede da Acic de Cascavel, marcaria oficialmente a constituição de uma entidade com características únicas e singulares no Brasil.

O modelo de representação deu tão certo que a Faciap a adotou como estratégia para ampliar sua capilaridade. Hoje, a Federação conta com 12 coordenadorias e está em 300 dos 399 municípios paranaenses. Na época da fundação, eram apenas seis as associações comerciais da região e hoje elas são 46, que representam um universo de mais de 15 mil empresas formais. “Mesmo 44 anos depois, os princípios da Coordenadoria se mantêm intactos”, diz o atual presidente, Alci Rotta Júnior, que é de Cascavel.

Lutas

A Caciopar uniu entidades e, com a defesa da livre iniciativa, conseguiu avanços importantes ao movimento empresarial do Oeste. “Hoje, somos uma referência em superação. Já passamos por muitas crises e dificuldades e sempre é possível tirar lições desses momentos”, segundo Alci, fazendo menção ao atual momento que talvez seja o mais desafiador da civilização desde o fim da 2ª Grande Guerra Mundial, há 75 anos.

A Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná contribuiu com inúmeras conquistas como a conclusão da Ponte de Guaíra, pavimentações e duplicações rodoviárias, ampliação da política estadual de descentralização de investimentos, implantação da Unioeste, da Ferroeste, do Hospital Universitário de Cascavel entre muitas outras obras e projetos. “Com unidade, trabalho e respeito, os empresários se reinventam e seguem prestando um serviço essencial ao nosso País”, complementa o ex-presidente Khaled Nakka